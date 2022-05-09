Казань, , 10:26 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил жителей, фронтовиков и тружеников тыла с немеркнущим, поистине всенародным праздником — Днём Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

С его слов, более семидесяти лет прошло с тех пор, когда в небе над страной прогремел мирным раскатистым громом долгожданный победный салют, ознаменовавший окончание самой кровопролитной и бесчеловечной войны.

«Великая Победа — это историческая вершина величия нашего Отечества, нетленный символ твёрдости и стойкости народного духа, яркий пример торжества правды и справедливости над силами зла и беззакония», — говорится в поздравлении.

Вторая мировая война нанесла невосполнимый ущерб многим народам и государствам.

«Празднуя свою славную победу, мы прежде всего преклоняемся перед теми, кто сгинул в чудовищном горниле войны, героически защищая от нацистов родную землю и весь мир, теми, кто погиб под варварскими бомбёжками и обстрелами, был уничтожен в концлагерях, умер голодной смертью в блокадном Ленинграде. Мы вспоминаем тех, кто страдал от ужасов оккупации, вынужден был покинуть свой дом и стал беженцем, отдаём должное детям войны и инвалидам», — подчеркнул Минниханов.

Свыше 700 тыс. жителей Татарии защищали Родину, домой не вернулись более половины из них. Не все удостоены высоких наград, но каждый из них весомый вклад в разгром фашизма. Также особой благодарности заслуживают неутомимые труженики тыла, ковавшие Победу в заводских цехах, снабжавшие продовольствием сражающуюся страну.

В сегодняшнее непростое время особенно важно следовать идеалам, завещанным поколением победителей. Потомки тех воинов сейчас честно отстаивают интересы многонациональной России, в том числе на Украине. Каждый из них осознает высокую степень ответственности, убежден глава РТ.

«Итоги Великой Отечественной войны вселяют уверенность в неотвратимость наказания для всех, кто насаждает «коричневую» нацистскую идеологию, в какие бы светлые «одежды» они не рядились, кто попирает неотъемлемые права и свободы граждан, разжигает ненависть и вражду между народами. Уверен, что, как и в победном 1945-м, история сделает свой справедливый, единственно правильный выбор, вновь доказав, что абсолютному злу, каковым является нацизм, не должно быть места в современном мире», — добавил Рустам Минниханов.

ИА REGNUM напоминает, в Казани главной площадкой празднования Дня Победы станет площадь Тысячелетия. 9 мая здесь пройдет военный парад с участием более 1 тыс. военнослужащих и курсантов.

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