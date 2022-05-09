Абакан, , 10:00 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось с торжественного марша и митинга на Первомайской площади. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

День Победы в Хакасии R-19.ru

Фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, жителей и гостей республики поздравил глава Хакасии Валентин Коновалов. Он подчеркнул, что священный подвиг советского народа не меркнет с годами, Победа остаётся символом гордости, воинской славы и человеческой доблести.

Он отметил, что спустя 77 лет нашей стране снова приходится бороться с нацизмом и бандеровщиной, поднявшими головы на Украине.

«Несмотря на санкции, на все попытки растоптать и унизить нас, лишить опоры под ногами, Россия, а вместе с ней и Хакасия, будут развиваться!» — подчеркнул Коновалов.

Напомним, 9 мая в Хакасии состоится обширная культурная программа в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничный салют начнётся в 21:50.

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