Херсон, 9 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Право получения российского гражданства появится у проживающих в Херсонской области. Об этом 9 мая заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, его слова приводит телеканал «Херсон и Запорожье — 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По словам Стремоусова, Херсонская область будет стремиться к максимальной интеграции в состав России.

«Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона временно освобождены от коммунальных платежей.

Напомним, Херсонская область Украины освобождена от украинских боевиков в ходе российской спецоперации в конце февраля. С 1 мая область перешла на расчёты в рублях.