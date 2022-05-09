Челябинск, 9 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Челябинске подошёл к концу парад, посвящённый 77-летию Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

По площади Революции прошли более 1800 человек. Среди них кадеты, сотрудники полиции, МЧС, военнослужащие и другие. А затем проехала механизированная колонна во главе с танком Т-34, выпущенным на Челябинском тракторном заводе.

Также жители и гости города увидели легендарную «паолуторку», броне и мототехнику, вездеходы, беспилотный авиационный комплекс, и т.д.