Москва, 9 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Обновление автопарка многих российских компаний проводится за счёт отечественных моделей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей российских компаний Wildberries, «М. Видео», «Якитория» и других.

Lada.ru LADA Granta – абсолютный бестселлер на российском рынке

Представители службы доставки «Якитория» рассказали, что ранее автопарк компании состоял в основном из моделей иностранных марок. Однако в последнее время в компании решили провести обновление автопарка за счёт отечественных авто.

Владельца бренда «Якитория» Александр Муратов объяснил, что выбор в пользу отечественных производителей сделан из-за более низкой закупочной стоимости и стоимости обслуживания. Он добавил, что с начала 2022 года компания закупила 300 автомобилей Lada Granta.

Основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко отметил, что после введения антироссийских санкций автомобили европейских и американских брендов в России подорожали в полтора-два раза. Тогда как для российский авто рост цен составил не более 20%.

Пезидент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин подтвердил рост интереса к отечественным авто. Он отметил, что из-за роста цен на иномарки они перестали окупать при оформлении в лизинг на пять лет.

В компании «М. Видео» допустили дальнейшее расширение автопарка за счёт российских моделей. Торговая сеть использует автомобили для доставки товаров и оказания сервисных услуг.

О планах по расширению автопарка за счёт отечественных авто рассказали и в интернет-магазине Wildberries. При этом в компании не раскрыли точные объёмы закупок.