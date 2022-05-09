Москва, , 09:52 — REGNUM Предложения о дополнительной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и социальных пособий представило президенту России Владимиру Путину правительство страны. Об этом 9 мая рассказал журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Антон Котяков Mintrud.gov.ru

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — сказал он.

Также Котяков указал, что принятие таких мер позволит снизить показатели бедности в стране и добавил, что предлагаются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая правительство России впервые присудило премии имени Петра Великого отечественным деятелям науки в 2022 году.