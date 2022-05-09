Ульяновск, 9 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Ульяновске области началось празднование Дня Победы. В городе прошёл митинг-реквием, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Перед началом митинга-реквиема, посвящённого 77-й годовщине Великой Победы, глава региона Алексей Русских пообщался с ветеранами. В телеграм-канале «Пул № 73» отмечают, что «настроение у наших героев замечательное, со всех сторон звучат поздравления».

Отметим, что митинг-реквием и возложение цветов прошли на площади 30-летия Победы и сменились городской акцией «Книга памяти», в рамках которой учащиеся читают письма фронтовиков, адресованные родным и близким. Митинг-реквием в память о погибших в войне также состоялся в Заволжье на площади 50-летия Победы.

В мэрии Ульяновска отмечают, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут на площадях, улицах, в парках и скверах Ульяновска. В 11:00 на Соборной площади торжественным маршем пройдут войска Ульяновского территориального гарнизона, а затем откроется кинозал под открытым небом. Одним из центральных мероприятий Дня Победы станет акция «Бессмертный полк». Вечернюю программу продолжит выступление участием творческих коллективов.

На площади 30-летия Победы пройдёт большой праздничный концерт, который завершится выступлением группы «Рок-острова».

В течение дня на площади Ленина будет работать музей под открытым небом, где представлена экспозиция на военную тематику, а на эспланаде можно увидеть около 20 единиц военной техники «Моторы Победы». На бульваре Гончарова организуют выставку работ ульяновских фотографов «Солдаты Победы», в городских парках и скверах запланированы книжно-иллюстративные выставки и мастер-классы.

Завершится День Победы фейерверком.

Напомним, в Ульяновске в День Победы продлят работу общественного транспорта, а также добавят рейсы при проведении массовых мероприятий — парада и шествия «Бессмертного полка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в преддверии 9 мая прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе «Победа» с участием почти 200 борцов из девяти регионов.