Астана, 9 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориалу защитников Отечества в Нур-Султане и почтил память погибших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба главы государства.

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«Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» (Родина Мать) и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

В завершение церемонии Токаев провел беседу с ветеранами. Он поздравил их с праздником великой Победы и пожелал казахстанцам крепкого здоровья, мирного неба.

В Алма-Ате акция «Батырларга тагзым» (Поклонимся героям), которая заменила ранее проводившиеся шествия «Бессмертного полка», состоялась в офлайн-формате.

Вечером 9 мая в столице Казахстана запустят праздничный салют.