Омск, , 09:38 — REGNUM Торжества в честь Дня Победы в Омской области начались 9 мая с возложения венков и цветов к монументам воинской славы и Вечному огню. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

День Победы в Омске Оmskportal.ru

Представители областной и городской власти, депутаты, военнослужащие, общественные деятели и другие почтили память защитников Отечества в омском мемориальном комплексе Парка Победы. Состоялась церемония возложения венков и цветов.

Цветы возложили к подножию монумента Сибирячке с сыном. Скульптура олицетворяет стойкость русских женщин и наследников поколения победителей, восстановивших страну после войны. Дань уважения воздали военным врачам, возложив цветы к памятнику омским медицинским работникам, спасавшим фронтовиков в госпиталях.

Участники торжественной церемонии поклонились символам народной памяти о героях Великой Отечественной войны — монументу Солдату-Победителю и Вечному огню.

В полдень на Соборной площади начался традиционный смотр войск Омского гарнизона и парад военной техники. В 13:00 по местному времени стартует шествие «Бессмертного полка». В 22:00 состоится праздничный салют.

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