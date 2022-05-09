Ашхабад, 9 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Шествие в рамках акции «Бессмертный полк» прошло в туркмено-российской школе имени А. С Пушкина в Ашхабаде, об этом 9 мая сообщает РИА Новости.

Presidential Press and Information Office Бессмертный полк

Уточняется, что мероприятие было инициировано посольством России в Туркмении и в нем приняли участие учащиеся школы, которые с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли строем вокруг школьного здания.

Также перед началом шествия прошел митинг, и в ходе него участников шествия поздравил с Днем Победы советник-посланник российского посольства в Ашхабаде Константин Шлыков.

«Мы по праву гордимся нашими дедами прадедами, нашими бабушками и прабабушками. Но прежде, наверное, нам надо еще и спрашивать себя, что мы можем сегодня. И, наверное, нам надо стараться жить так, чтобы они могли нами гордиться», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновской области в преддверии 9 мая прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе «Победа».