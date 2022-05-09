Херсон, Украина, , 09:35 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы начались в освобожденном ВС России Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит впервые.

«Бессмертный полк» ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Бессмертный полк шагает по планете — трансляция»

Поздравить горожан в Парке Славы пришёл глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. У монумента погибшим в войне выставлен почетный караул.

Люди со знаменами Победы, российскими флагами и транспарантом с надписью «Бессмертный полк» идут из парка по улицам города, передает РИА Новости.