Ульяновск, 9 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области в преддверии 9 мая прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе «Победа». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

https://ulgov.ru/ Турнир борцов «Победа» в Ульяновске

Соревнования прошли в 42-й раз. Во всероссийском турнире, посвящённом 77-й годовщине Победы, приняли участие порядка 200 борцов из девяти регионов: Дагестана, Мордовии, Татарии, Чувашии, а также Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Обращаясь к участникам турнира, губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что спорт помогает воспитывать в молодёжи правильные «жизненные ориентиры, волю к победе, привычку к активному и здоровому образу жизни»:

«Рад, что в нашем регионе есть такая замечательная традиция, как турнир по вольной борьбе с символичным названием «Победа».

Почётными гостями мероприятия стали бронзовый призёр Олимпиады Зуфар Гулиев, победитель чемпионатов СССР и Европы Павел Потапов.

Напомним, что турнир основал ульяновский тренер Валерий Костылев в 1979 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алексей Русских, говоря о значимости Дня Победы, подчеркнул, что «наш долг сегодня — не позволить общенародному празднику, символу единства, славы и доблести, утратить своё историческое значение».