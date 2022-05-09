Донецк, , 09:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 9 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:05 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ также обстреляли Петровский район Донецка.

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