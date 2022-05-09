Уфа, , 09:36 — REGNUM Торжественный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая в Уфе на проспекте Октября. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Парад Победы Даниил Шведов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

На трибунах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла, участники боевых действий, ветераны правоохранительных органов и военной службы.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил ветеранов, участников парада и жителей республики с Днем Победы.

«В судьбе нашего народа, будущих поколений эта дата — 9 мая 1945 года — запечатлена на века. Мы будем помнить поимённо всех героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, равняться на их ратные и трудовые подвиги», — сообщил глава региона.

Он напомнил, что сейчас российские воины, как их прадеды, мужественно сражаются на Украине с нацистами.

«Когда против нашей страны ведётся настоящая экономическая и информационная война, мы должны объединиться. Сомкнуть ряды вокруг Президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Выдержать все испытания и победить нацизм. Обеспечить мирную жизнь на многострадальной земле Донбасса. Укрепить нашу военную мощь как гарант мира на Земле», — заявил он.

Хабиров пожелал российским военнослужащим достойно выполнить свой ратный труд, и напомнил, что их ждут всех дома как героев.

«Ждём живыми и невредимыми. Они для нас всегда будут настоящими героями», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии в Уфе возложил венок к Вечному огню в парке Победы.