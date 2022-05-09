Ханты-Мансийск, 9 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. День Победы объединяет поколения сильных духом людей, непокоренных наследников торжества жизни, веры и правды. Об этом заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в своём праздничном поздравлении земляков.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Губернатор Югры Наталья Комарова в окружении юнармейцев

«Преданность родной земле, сплоченность, стойкость, подвиг участников кровопролитной битвы, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда живут в годах, веках, укрепляют нас», — отметила глава ХМАО.

Наталья Комарова поделилась своей болью о мировой ситуации.

«Больно видеть то, что происходит в мире. Гибнут люди. За неполные восемь лет войны на Донбассе были убиты тысячи человек. Наш долг не допустить того, чтобы нацизм снова поднял голову, чтобы фашизм стал государственной идеологией», — заявила Комарова.

Глава Югры в финале поздравления заметила, что предками нам завещано жить по совести, на благо Родины, защищать её границы, уважать друг друга, жить так, чтобы ветеранам было не стыдно за нас.