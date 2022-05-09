Горно-Алтайск, , 09:27 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей региона с Днём Победы. По его словам, этот день олицетворяет непримиримую борьбу с захватчиками-нацистами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Война длилась 1418 дней и ночей и унесла жизни миллионов советских граждан. На защиту своей Родины встали все жители — от мала до велика. Из небольшой Ойротской автономной области, в которой проживало около 160 тыс. человек, на фронт ушёл каждый четвёртый. Более половины из них не вернулись.

«Сегодня, когда на Западе вновь предпринимаются попытки распространения нацистской идеологии, мы вынуждены отстаивать безопасность наших границ, нашу целостность, наши убеждения и наше единство», — отметил Олег Хорохордин.

Обратившись к ветеранам, глава республики заметил, что они 77 лет назад сделали всё, чтобы их потомки жили под мирным небом.

«Без сомнения мы — наследники вашего великого подвига и продолжатели важнейшего дела. Сейчас — наша очередь обеспечить мирную жизнь нашим потомкам», - заключил глава.