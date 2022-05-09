Молдавия, , 09:27 — REGNUM В День Победы, 9 мая, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню, также глава молдавского правительства призвала всех к сохранению мира в республике. Церемонию 9 мая транслировали молдавские телеканалы.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

Возложение цветов состоялось в День Победы на Мемориале воинской славы «Вечность» в Кишиневе.

Как отметила Гаврилица, после победы СССР над нацистской Германией 9 мая 1945 года поколения семей слушали истории о войне, понимая, что она не должна повториться.

«К сожалению, мы видим, что остается все меньше ветеранов и все меньше становится этого призыва к миру. Сегодня мы должны сделать все, чтобы не позволить исчезнуть миру и спокойствию, которые нам сегодня нужны», — сказала она.

При этом вместе с премьер-министром Молдавии в церемонии возложения цветов принимали участие другие официальные лица страны, включая спикера парламента Игоря Гросу, министра обороны Анатолия Носатого и главу МВД Анну Ревенко. Также в 2022 году в Молдавии состоится шествие «Бессмертного полка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.