Пенза, 9 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что этот великий праздник занимает особое место в исторической летописи Отечества и в сердцах россиян.

AAA333 Мемориал воинской и трудовой доблести. Пенза

«Мы навсегда сохраним, и будем передавать потомкам правду о суровых военных годах, подвиге бойцов и командиров, тружеников фронтового тыла, их духовной сплоченности и патриотизме. Искренняя признательность — славным ветеранам, всем, кто отстоял свободу и независимость нашей великой Родины! Мы по праву гордимся вашими бессмертными подвигами и отдаем вам дань своего глубокого уважения. Спасибо вам! Низкий земной поклон!» — отметил Мельниченко.

По словам губернатора, подвиги сегодня приходится совершать и Вооруженным Силам Российской Федерации, которые сражаются с неонацистами на Донбассе и на Украине. Среди участников специальной военной операции немало пензенских бойцов, достойно исполняющих воинский долг, как их деды и прадеды. Они подают примеры мужества, отваги и стойкости, проявляют высокий уровень боевой подготовки.

«Мы гордимся нашими защитниками Отечества! Мы точно знаем, что враг не пройдет и победа будет за нами!» — заключил губернатор Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в честь Дня Победы пройдут более 170 мероприятий.

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