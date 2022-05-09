Екатеринбург, 9 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге началось прохождение колонны «Бессмертного полка». Участники шествия несут портреты своих предков — ветеранов Великой Отечественной войны. Колонна идёт по проспекту Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

«Бессмертный полк» в уральской столице традиционно возглавили инвалиды-колясочники. За ними идут волонтёры, растянувшие гигантскую копию Знамени Победы.

По данным организаторов, акция объединила около 170 тысяч человек. Шествие завершится возле «Дворца молодёжи». Здесь уральцев ждёт концерт и угощение солдатской кашей.

Напомним, первое шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге прошло в 2013 году. Тогда колонна насчитывала всего 4 тысячи человек.