Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Заявления ряда американских политиков о том, что США якобы в одиночку спасли мир во время Второй мировой войны, не соответствуют действительности. Об этом 9 мая заявил американский военный аналитик Л. Тодд Вуд (L. Todd Wood) в статье для газеты The Washington Times.

Парад перед поверженным рейхстагом

По словам бывшего военного США, оценка роли Соединенных Штатов во Второй мировой войне является чрезмерной, а представление о том, что Америка сделала это в одиночку — неверным.

Также аналитик отметил, что этому списывает недостаточное и претенциозное обсечение истории в американских школах, при котором она преподается в лучшем случае не полностью.

При этом Вуд напомнил, что СССР потерял во время войны около 30 миллионов человек, чего США, потерявшие в войне около 500 тысяч человек, жители не в состоянии осознать. Кроме того, он добавил, что большинство евреев, убитых гитлеровцами, были выходцами из СССР.

«Можно с уверенностью сказать, что союзным державам было бы гораздо труднее победить нацистскую Германию без усилий и жертв Советского Союза. Фактически, можно было бы доказать, что единственным способом (для них) достичь такого же результат было бы применение ядерного оружия против Германии», — указал аналитик.

«Уже само существование восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбурге на площади им. В. И. Ленина после парада началась концертная программа. Ветеранам и гостям праздника представят литературно-музыкальную композицию.