Ульяновск, , 09:16 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, говоря о значимости Дня Победы, подчеркнул, что «наш долг — не позволить общенародному празднику, символу единства, славы и доблести, утратить своё историческое значение». Об этом говорится в поздравлении губернатора в честь 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона напомнил, что День Победы — «священный праздник» для России, в которой нет семьи, где не было участников Великой Отечественной войны.

«Память о них бережно хранится и передаётся из поколения в поколение. Наш долг сегодня — не позволить общенародному празднику, символу единства, славы и доблести, утратить своё историческое значение», — подчеркнул Алексей Русских.

Он также выделил вклад Ульяновской области в «общее дело Победы».

Обращаясь к ветеранам, губернатор отметил, что «сокрушительная победа над немецко-фашистским захватчиком», одержанная в 1945 году, «вселяет уверенность в наших действиях и сегодня, когда угроза нацизма вновь подошла к границам Отечества».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Ульяновск получил почётное звание «Город трудовой доблести», которое присваивается за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Этого статуса удостоены указом президента России Владимира Путина 44 города.