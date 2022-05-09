Уфа, 9 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Венок к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь, в Уфе возложил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба главы региона.

Фото Екатерины Ершовой. Цветы на мемориале

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После исполнения гимнов России и Башкирии участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Родины, которые не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны.

Кроме этого, Хабиров возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова и генерал-майора Тагира Кусимова, которые установлены на Аллее Героев мемориала Славы, а также к памятнику труженикам тыла.

Глава региона пообщался с ветеранами и поздравил их с Днем Победы.

Он побывал на площадках праздника в Орджоникидзевском районе. Здесь прошли показательные выступления кадетов, акции образовательных учреждений «Платок памяти», выставка победителей детских творческих конкурсов. А на танцплощадке парка был исполнен Вальс Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе открылась выставка военной техники времен Великой Отечественной войны.