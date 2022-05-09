Оренбург, 9 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Оренбурге во время шествия «Бессмертного полка» все экстренные службы будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Участники акции портретами ветеранов пройдут по проспекту Победы — от ул. Немовской до водонапорной башни. На площадке сбора участников и у сцены в конечной точке маршрута будет организовано дежурство бригад скорой помощи. У водонапорной башни выставят пожарные расчёты. На маршруте предусмотрены санитарные зоны и точки с питьевой водой.

Напомним, шествие колонны «Бессмертного полка» начнётся в 18:00 по местному времени (16:00 мск). В период проведения акции откроют максимально возможное количество входов на шествие. Возле входов установят дозаторы с антисептиком. По ходу движения колонн установят контейнеры для утилизации использованных средств индивидуальной защиты. Участники акции должны соблюдать масочный режим.