Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл авиапарад к 77-летию Великой Победы. В небе пролетели самолёты транспортной и оперативной авиации ЦВО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авиапарад в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

В авиапараде в столице Урала принимают участие транспортные и пассажирские самолеты, а также самолёты разведчики и перехватчики. Всего семь средств воздушного транспорта. Среди них два самолёта СУ-24МР прилетят из Челябинска, два транспортных самолёта АН-12 и Ан-24 из Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге завершилось прохождение пешей и механизированной колонн парада, посвященного 77-летию Великой Победы. В параде приняли участие около 2500 человек и 50 единиц техники.

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