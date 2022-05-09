Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбурге на площади им. В. И. Ленина после парада началась концертная программа. Ветеранам и гостям праздника представят литературно-музыкальную композицию.

Театрализованное представление в честь Дня Победы в Оренбурге. Стопкадр ВГТРК «Оренбург»

В театрализованном концерте участвуют свыше 3 тысяч артистов — профессиональных и самодеятельных. В мероприятии использую раритетную технику. Её работу обеспечивает большая группа специалистов.

В минкультуры региона отметили, что впервые за много лет авторы сценария отошли от традиционной формы воссоздания ретроспективы истории Великой Отечественной войны — от начала войны до разгрома немецких войск в победном 1945-м. Идея литературно-музыкальной композиции строится на главном слове этого праздника — «ПОБЕДА». Шесть букв и в каждой из них – особый смысл, который зрители прочтут в музыке, песнях, стихах, хореографии.

«Слово «Победа» настолько сильное и самодостаточное, что каждую его букву можно читать отдельно. Ведь Победа — это и наша Память, и наше Отечество, это Боль потерь, Единство народа в дни суровых испытаний, наш отчий Дом и, конечно, несокрушимая Армия — наш верный часовой», — сказали организаторы.