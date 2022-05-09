Москва, 9 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы в Сети появилась интерактивная площадка https://za9may.ru/, где любой желающий может буквально за несколько минут создать собственную открытку и поздравить с её помощью своих близких, а также поддержать Zащитников, исполняющих свой‌ долг перед Родиной‌ сегодня.

Пресс-служба горадминистрации Сургута Буква Z на экранах Сургута

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

Творческой возможностью воспользовались уже более 23 тысяч посетителей сайта. Процесс создания открытки доступен любому человеку и не требует специальной подготовки.

Пользователи могут самостоятельно выбрать слоган и сюжет, дать персонажу имя, изменить фон, украсить открытку деталями, написать авторский поздравительный текст, а также поделиться результатом своего творчества в социальных сетях или скачать открытку и отправить её на адрес электронной почты.