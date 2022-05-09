Челябинск, 9 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Челябинске 9 мая проходит торжественное построение, приуроченное к 77-летию Победы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рустам Шаимов ИА REGNUM Парад Победы в Челябинске

На площадь Революции вынесли флаг России и копию Знамени Победы. Сейчас проходит объезд колонн.

Всего по площади Революции пройдут более 1800 человек. Среди них как нынешние военнослужащие, так и ветераны боевых действий. Также по центру города прошагают полицейские, кадеты, сотрудники МЧС и другие.