Пермь, , 09:06 — REGNUM В Перми после военного парада началась движение огромной колонны «Бессмертного полка». Участники проходят со стороны Октябрьской площади. Маршрут следования включает Комсомольский проспект и ул. Ленина.

«Бессмертный полк». Стопкадр Администрация Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин нёс в руках портрет деда Ивана Махонина. Он прошёл всю войну и был дважды ранен.

Помощь участникам акции оказывают более 400 волонтёров. Власти называют акцию 2022 года самым массовым шествием «Бессмертного полка». Предполагается, что в шествии примут участие не менее 50 тыс. человек. Стоит отметить, что после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 «Бессмертный полк» проходит в традиционном очном формате.

«Бессмертный полк». Стопкадр Администрация Перми

Формирование колонная началось в 09:00 по местному времени (07:00 мск). Участников акции собирались в квартале между улицами Пушкина и Революции. Было создано 15 входных групп с обеих сторон Компроса и вдоль проспекта. Дополнительно предусмотрели формирование колонны на ул. Краснова вдоль парка им. Горького между Комсомольским проспектом и ул. Сибирской.

Напомним, в 2019 году в акции «Бессмертный полк» участвовали 39 тыс. пермяков.

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