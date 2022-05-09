Уфа, 9 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Дополнительные экипажи ДПС вывели 9 мая на улицы Уфы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины ДПС

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Сотрудники Госавтоинспекции по региону просят водителей быть бдительными, особенно в местах, где проходят празднования 9 Мая.

«Проезжая через места массового скопления людей, внимательно смотрите по сторонам и будьте готовы к экстренному торможению своего транспортного средства, так как на дорогу внезапно могут выбежать дети!» — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в связи с торжественными шествиями, посвященными Дню Победы в городах Башкирии, изменилась схема движения транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии пронесет портрет деда в колонне «Бессмертного полка» в Уфе.