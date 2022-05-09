Луганск, , 09:01 — REGNUM Свои позиции в Лисичанске оставила целая бригада киевских боевиков, в данный момент за этот город и за соседний Северодонецк ведутся бои. Об этом 9 мая сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал посол ЛНР, ранее подразделения Вооруженных сил РФ и ДНР освободили населенный пункт Нижнее, после чего стала открыта дорога на Лисичанск с южного направления.

«Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — написал он в своем сообщении.

Также Мирошник отметил, что на сегодняшний день войска РФ и ДНР освободили от украинских боевиков ряд населенных пунктов и начали бои за Северодонецк и Лисичанск.

«На Северодонецк идет наступление. Весь пригород и населенные пункты с востока от города зачищены от боевиков. На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению», — добавил посол ЛНР.

Кроме того, он уточнил, что также ведутся бои в Приволье, Шепилове и Белогоровке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 09:00 8 мая до 09:00 9 мая, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили два мирных жителя, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооружённых формирований Украины — ред.).