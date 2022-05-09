Тюмень, 9 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Тюмени начался Парад Победы. Губернатор Тюменской области Александр Моор перед началом торжественного прохождения войск поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, которые присутствуют на центральных трибунах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Информационный центр правительства Тюменской области Ветераны надели ордена. Тюмень Парад Победы.

«Наши деды и прадеды жили ради процветания Отечества, ради счастливого будущего детей и внуков. И мы, их потомки, будем верны этим целям. Вечная слава победителям! Ваши жизни и судьбы — важный урок для каждого из нас, пример стойкости, трудолюбия и самоотверженной любви к Родине. С праздником! С Днём Победы!» — обратился к землякам тюменский губернатор.

Информационный центр правительства Тюменской области Ветераны на почётных трибунах Парада Победы. Тюмень.

Александр Моор отметил, что более 250 тысяч жителей Тюменской области сражались на фронтах Великой Отечественной войны, около 100 тысяч из них погибли.

Ранее тюменский губернатор сообщил, что пройдёт в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда Нестера Черкасова.

«Шагая с портретами своих родных, которые сражались с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны или самоотверженно трудились в тылу, мы отдадим дань памяти великому поколению победителей», — отметил Александр Моор.