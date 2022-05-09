Норильск, Красноярский край, 9 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В городе Норильске Красноярского края шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая в условиях снегопада. Падающий во время шествия снег виден на фотографиях и видео из Норильска, появившихся в соцсетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, 9 мая на площади Памяти Героев в Норильске прошла торжественная церемония, посвящённая 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почтить память погибших солдат и выразить своё почтение ветеранам собрались тысячи норильчан.

По главной улице города — Ленинскому проспекту — промаршировал «Бессмертный полк». Конечной точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Вечный огонь».

«Мы преклоняемся перед подвигом защитников нашей Родины и говорим спасибо ветеранам за их силу и стойкость, железную волю и неисчерпаемую веру в свое Отечество», — отметил глава Норильска Дмитрий Карасёв.

Он возложил венок к могилам советских солдат на городском кладбище.

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