Москва, 9 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Комедия «Артек. Большое путешествие» показала лучшие результаты по сборам в российских кинотеатрах в период с 5 по 8 мая. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Постер к мультфильму «Суворов: Великое Путешествие»

Вышедшая в прокат 28 апреля картина Карена Захарова и Армена Ананикяна за указанный период собрала в прокате 38 млн рублей. Общие сборы комедии за время проката превысили 107 млн рублей.

Второе место по сборам с 5 по 8 мая занял фильм «1941. Крылья над Берлином». История по подвиге советских лётчиков собрала в прокате 32,3 млн рублей за указанный период и более 97 млн рублей с начала проката.

Третье и четвёртое места по сборам заняли российские мультфильмы «Бука. Мое любимое чудище» и «Суворов: Великое путешествие». Первый из проектов собрал в прокате 26,5 млн рублей, второй — 12,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, анимационная картина «Суворов: Великое путешествие» стала первым за 20 лет полнометражным проектом киностудии «Союзмультфильм».