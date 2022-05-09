Чебоксары, , 08:55 — REGNUM В Чувашии выпустили Книгу Памяти, посвящённую без вести пропавшим воинам Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии.

Книга памяти посвящена без вести пропавшим воинам Великой Отечественной войны cap.ru

Отмечается, что Книга памяти Чувашской Республики была опубликована более 20 назад и за это время появились новые материалы. В 2020 году в Чебоксарах запущен проект среди школьников и учителей по сбору сведений о земляках, которые считаются пропавшими без вести.

Новое издание выпущено в 2022 году. На этот раз Книга Памяти посвящена без вести пропавшим воинам Великой Отечественной войны: в неё включены сведения о 639 солдатах и командирах из Чувашии.

«Главная цель проекта — найти информацию о пропавших без вести солдатах-уроженцах Чувашской Республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне и занесенных в Книгу Памяти. Важным считалось определить место их захоронения, чтобы родственники могли поклониться могиле героя», — говорится в релизе.

Уточняется, что при подготовке использованы документальные сведения из Центрального архива Министерства обороны России, Российского государственного военного архива, Национального архива Финляндии, а также информация из открытых электронных баз данных.

Новое издание было представлено в школе № 59 в Чебоксарах, где впервые учебная неделя началась с поднятия Государственных флагов России и Чувашии с исполнением гимнов. Власти отмечают, что эта традиция в Чувашии станет еженедельной в каждой школе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что каждая российская школа с 1 сентября 2022 года будет начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.

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