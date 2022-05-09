Чебоксары, 9 мая 2022, 08:55 — REGNUM В Чувашии выпустили Книгу Памяти, посвящённую без вести пропавшим воинам Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии.

Книга памяти посвящена без вести пропавшим воинам Великой Отечественной войны
Книга памяти посвящена без вести пропавшим воинам Великой Отечественной войны
cap.ru

Отмечается, что Книга памяти Чувашской Республики была опубликована более 20 назад и за это время появились новые материалы. В 2020 году в Чебоксарах запущен проект среди школьников и учителей по сбору сведений о земляках, которые считаются пропавшими без вести.

Новое издание выпущено в 2022 году. На этот раз Книга Памяти посвящена без вести пропавшим воинам Великой Отечественной войны: в неё включены сведения о 639 солдатах и командирах из Чувашии.

«Главная цель проекта — найти информацию о пропавших без вести солдатах-уроженцах Чувашской Республики, принимавших участие в Великой Отечественной войне и занесенных в Книгу Памяти. Важным считалось определить место их захоронения, чтобы родственники могли поклониться могиле героя», — говорится в релизе.

Уточняется, что при подготовке использованы документальные сведения из Центрального архива Министерства обороны России, Российского государственного военного архива, Национального архива Финляндии, а также информация из открытых электронных баз данных.

Новое издание было представлено в школе № 59 в Чебоксарах, где впервые учебная неделя началась с поднятия Государственных флагов России и Чувашии с исполнением гимнов. Власти отмечают, что эта традиция в Чувашии станет еженедельной в каждой школе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что каждая российская школа с 1 сентября 2022 года будет начинать каждую неделю с гимна страны и поднятия государственного флага.

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