Москва, 9 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 9 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами — гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

Температура воздуха составит +9 … +11 градусов, ночью — до +3 … +5 градусов.

Днем ожидается северо-западный ветер с порывами 6−11 м/c, местами — до 17 м/c.

В пресс-службе сервиса «Яндекс Погода» отметили, что на майские праздники в Москве и области ожидается теплая погода.

9 мая станет самым холодным днем в эти выходные.