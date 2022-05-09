Москва, , 08:48 — REGNUM Свои поздравления ветеранам и всем российских военным с 77-й годовщиной Победы СССР над нацистской Германией направил 9 мая министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! 77 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года — знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира!», — говорится в его поздравлении.

Также Шойгу подчеркнул, что для России и всех дружественных и братских стран День Победы является олицетворением незыблемого подвига народа, который разгромил немецко-фашистских захватчиков и освободил человечество от нацизма.

«Мы всегда будем помнить о том, какой невероятной ценой досталась Великая Победа нашим отцам и дедам, о стойкости, патриотизме и беспримерном мужестве тех, кто сражался на фронтах и неустанно трудился в тылу во имя свободы и независимости Отечества», — добавил глава Минобороны РФ.

Кроме того, он указал, что сегодня российские солдаты и офицеры выполняют свой воинский долг, находясь на переднем крае борьбы с последователями нацизма и надежно защищая национальные интересы России в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинске 9 мая состоялась церемония возложения венков к Вечному огню.