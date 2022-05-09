Саратов, , 08:48 — REGNUM С Днем Победы поздравил жителей Саратовской области губернатор Валерий Радаев. Он отметил, что защита Родины всегда будет священным долгом для россиян.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это день славы победившего народа и нашей благодарной памяти о подвиге отцов, дедов, прадедов в годы Великой Отечественной войны. Героизм фронтовиков и тружеников тыла стал символом самоотверженности, преданности стране вот уже для нескольких поколений. Сохранится и впредь», — говорится в поздравлении.

Губернатор подчеркнул, что в каждой семье гордятся своими родными, погибшими в сражениях за Великую Победу, воевавших за мирное небо, свободу, за будущее Отечества. О них всегда будут помнить, уверен Радаев.

«Низкий поклон ветеранам! Ваше мужество, стойкость, доблесть на ратном и трудовом пути служит нам примером истинного патриотизма. Всегда будем ценить, что вы сделали для страны!» — добавил саратовский губернатор, пожелав здоровья, силы духа, благополучия, мира и добра.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области проживает 6579 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, из них 332 инвалида и участника войны.

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