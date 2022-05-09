Саратов, 9 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. С Днем Победы поздравил жителей Саратовской области губернатор Валерий Радаев. Он отметил, что защита Родины всегда будет священным долгом для россиян.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Это день славы победившего народа и нашей благодарной памяти о подвиге отцов, дедов, прадедов в годы Великой Отечественной войны. Героизм фронтовиков и тружеников тыла стал символом самоотверженности, преданности стране вот уже для нескольких поколений. Сохранится и впредь», — говорится в поздравлении.

Губернатор подчеркнул, что в каждой семье гордятся своими родными, погибшими в сражениях за Великую Победу, воевавших за мирное небо, свободу, за будущее Отечества. О них всегда будут помнить, уверен Радаев.

«Низкий поклон ветеранам! Ваше мужество, стойкость, доблесть на ратном и трудовом пути служит нам примером истинного патриотизма. Всегда будем ценить, что вы сделали для страны!» — добавил саратовский губернатор, пожелав здоровья, силы духа, благополучия, мира и добра.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области проживает 6579 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, из них 332 инвалида и участника войны.

Читайте также: В Саратовской области ко Дню Победы приурочили около 500 мероприятий