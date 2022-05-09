Челябинск, 9 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Челябинске 9 мая состоялась церемония возложения венков к Вечному огню. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Cheladmin.ru Возложение цветов и венков к Вечному огню в Челябинске

В церемонии принял участие глава региона Алексей Текслер. Он поздравид южноуральцев с 77-й годовщиной Великой Победы и отметил, что сегодня наш народ отдаёт дань памяти воинам Красной армии, нашим героям, которые защитили страну и мир от угрозы фашистской заразы, и вспоминает тружеников тыла, день и ночь ковавших Победу в тылу. Трудовой фронт тогда проходил в каждом городе и селе.

«Сегодня уже нынешнее поколение наших воинов борется с новой угрозой — неонацизмом, защищая наших соотечественников в Донбассе и на Украине. Мы гордимся ими», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинске пройдёт торжественное построение к 77-летию Победы. Также состоятся прохождение колонны «Бессмертного полка».