Барнаул, , 08:41 — REGNUM В Барнауле завершилось шествие бессмертного полка. Впервые за последние два года акция проходила в очном формате. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в шествии приняли участие порядка 52 тысяч человек. Ещё около десяти тысяч стали зрителями прохождения колонны «Бессмертного полка». Многие встречали участников аплодисментами. Некоторые пели песни военных лет. Возникла трогательная и очень эмоциональная атмосфера единения: это наша общая, одна на всех Победа!

Шествие бессмертного полка в Барнауле © ИА REGNUM

Также сотни людей посетили мемориал Славы. Люди до сих пор несут цветы, флаги, портреты фронтовиков и тружеников тыла. Погода благоволит, горожане вышли на улицы семьями, портреты погибших родных несут высоко и с гордостью даже после прохождения трибуны с ветеранами.

В мероприятии приняли участие губернатор Алтайского край Виктор Томенко, спикер Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской думы Галина Буевич, другие представители власти.

Почетный караул дал оружейный залп в честь героев-победителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли.

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