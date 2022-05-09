Калуга, 9 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил ветеранов и жителей региона с Днём Победы, сообщили 9 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

kalugastat. gks.ru 9 мая — День Великой Победы

«Мы безмерно благодарны старшему поколению, кто достойно и самоотверженно прошёл через ужасы войны. Мы до сих пор черпаем силы в Великой Победе и верим, что «наше дело правое». Огненным валом прошла война по калужской земле. Почти два года жестоких боёв. За освобождение нашей малой родины отдали жизни тысячи солдат и офицеров. Наш долг — бережно хранить воинские могилы и памятники как символ мужества и бесстрашия нашего народа, народа-победителя!», — отметил Владислав Шапша.

Великая Отечественная война шла на калужской земле 716 дней. По информации Калугастата, из калужского края на фронт было призвано 175 тысяч 464 человека, в том числе из Калуги — 30 тысяч 139 человек. В период войны погибло 80 тысяч 100 воинов-калужан и 56 тысяч пропало без вести. Домой не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт новобранцев. Более 150 уроженцам калужской земли за героические подвиги было присвоено звание Героя Советского Союза. Десятки тысяч калужан получили ордена и медали. На калужской земле захоронено более 250 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Навсегда вошли в историю подвиги воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево Думиничского района.