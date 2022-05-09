Кызыл, , 08:37 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг поздравил жителей республики с Днём Победы. В обращении он напомнил, что 9 мая мы чествуем подвиг тех, кто отстоял для нас и будущих поколений мирную и свободную жизнь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парад Победы в Кызыле Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

«День победы — это праздник каждого из нас, но его главные герои — наши уважаемые ветераны. Мы склоняем головы в знак восхищения беспримерным мужеством и самоотверженностью этих людей. В нашей истории не было более значимого события. От всего сердца благодарю всех ветеранов этой страшной войны за подвиг. Память об их самоотверженности объединяет весь многонациональный народ Российской Федерации, делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности и добиваться поставленных целей», — отметил он.

Владислав Ховалыг также напомнил, что праздник в этом году отмечается на фоне идущей на Украине освободительной военной операции. По его словам, победа будет за Россией через мужество, героизм и патриотизм.