В Уфе открылась выставка военной техники времен Великой Отечественной войны
Уфа, 9 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны и ретро-автомобилей частных коллекций работает в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
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Сообщается, что 29 единиц техники выставлены на площади перед государственным академическим русским драматическим театром в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В День Победы здесь также будет работать полевая кухня.
Помимо этого, на площади Ленина впервые пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне — Zа Россию». В рамках мероприятия, любой желающий сможет выполнить нормативы ГТО.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин направил в адрес главы Башкирии поздравление с Днем Победы.