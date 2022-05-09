Уфа, 9 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны и ретро-автомобилей частных коллекций работает в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Выставка автомобилей

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

Сообщается, что 29 единиц техники выставлены на площади перед государственным академическим русским драматическим театром в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы здесь также будет работать полевая кухня.

Помимо этого, на площади Ленина впервые пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне — Zа Россию». В рамках мероприятия, любой желающий сможет выполнить нормативы ГТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин направил в адрес главы Башкирии поздравление с Днем Победы.