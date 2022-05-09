Вашингтон, 9 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Видеосюжет о проблемах в экономике США и реакции на эту ситуацию президента страны Джо Байдена опубликовал 8 мая американский телеканал Fox News.

Facebook.com/joebiden Джозеф Байден

В сюжете отмечается, что рост цен в стране и проблемы с цепочками поставок продолжают быть головной болью для жителей США, в то время как американский лидер продолжает говорить о якобы экономических успехах страны.

Данная публикация стала причиной активного отклика американских зрителей, отозвавшихся на нее в комментариях к видео.

«При пустых полках отправляет миллиарды долларов на отмывание на Украину», — заявил пользователь JJ M.

«Прогнать всю администрацию», — предложил Seven Bowls.

«Настроение Америки? Мы все в бешенстве. Что еще сказать», — добавил Spooler.

«Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции», — предположила Ella Preuninger.

«Это не может быть случайностью, когда страна разваливается так быстро», — отметил Dewey Oxburger.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных резервов России и передать их на восстановление Украины.