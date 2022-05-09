Екатеринбург, 9 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. По площади 1905 года в Екатеринбурге проезжает боевая техника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге

Открыл прохождение механизированной колонны танк Т-34. Всего по брусчатке проедут 50 машин.

Ранее прошли пешие колонны. Среди них впервые прошагали кадеты. Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург является одним из 28 городов, в которых 9 мая проходят парады к 77-летию Победы.