Южно-Сахалинск, , 08:29 — REGNUM Парад, посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Южно-Сахалинске.

Бессмертный полк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Его открыла знаменная группа армейского корпуса Восточного военного округа с точной копией Знамени Победы (водруженного на рейхстаг в 1945 г.). За ними прошли расчеты из офицеров, солдат, сержантов, соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине.

Завершился парад прохождением военной техники, стоящей на вооружении 68-го армейского корпуса.

Затем на площадь вступили колонны «Бессмертного полка», в них прошли порядка 10 тыс. горожан с портретами семейных героев, погибших в войне.

Праздничные торжества в Южно-Сахалинске завершатся большим концертом и фейерверком.