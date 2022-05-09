Кемерово, , 08:27 — REGNUM В Кемерове, Новокузнецке и Юрге прошли торжественные марши в честь Дня Победы. В Кемерове на площади Советов кузбассовцев поздравил губернатор Сергей Цивилёв.

День Победы Андрей Репин © ИА REGNUM

«За многовековую историю наши враги много раз пытались захватить наши земли, поработить или уничтожить наш народ. И всегда, все дружно — от мала до велика становились на защиту Родины, — отметил Цивилёв. — Во время Великой Отечественной войны фашизм объединил всю Европу, была создана самая крупная армия мира, самая крупная объединенная экономика Европы работала на победу Вермахта. И как всегда, наш народ объединился ради Победы. Со словами «За нами правда», «Враг будет разбит, победа будет за нами» поднимались все и на фронтах, и в тылу. Долгих 1418 дней длилась война. Мы дошли до Берлина, спасли Европу от фашизма. Мы много потеряли людей в той великой войне, мы заплатили за Победу кровью и всегда будем об этом помнить».

В Кемерове и Новокузнецке в маршах участвовали танки Т-34. В Юрге знаменная группа вынесла копию знамени Победы.