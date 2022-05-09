Кемерово, 9 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Кемерове, Новокузнецке и Юрге прошли торжественные марши в честь Дня Победы. В Кемерове на площади Советов кузбассовцев поздравил губернатор Сергей Цивилёв.

Андрей Репин ИА REGNUM День Победы

«За многовековую историю наши враги много раз пытались захватить наши земли, поработить или уничтожить наш народ. И всегда, все дружно — от мала до велика становились на защиту Родины, — отметил Цивилёв. — Во время Великой Отечественной войны фашизм объединил всю Европу, была создана самая крупная армия мира, самая крупная объединенная экономика Европы работала на победу Вермахта. И как всегда, наш народ объединился ради Победы. Со словами «За нами правда», «Враг будет разбит, победа будет за нами» поднимались все и на фронтах, и в тылу. Долгих 1418 дней длилась война. Мы дошли до Берлина, спасли Европу от фашизма. Мы много потеряли людей в той великой войне, мы заплатили за Победу кровью и всегда будем об этом помнить».

В Кемерове и Новокузнецке в маршах участвовали танки Т-34. В Юрге знаменная группа вынесла копию знамени Победы.