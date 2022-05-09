Брюссель, 9 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Странам ЕС необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных резервов России и передать их на восстановление Украины, призвал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе с Financial Times.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

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Он напомнил об изъятых США активах у ЦБ Афганистана, которые, по его словам, пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гумпомощи. Представитель Европы отметил, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами РФ.

Он считает, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых для ЕС, учитывая «невероятную сумму денег», которая необходима.