Москва, , 08:24 — REGNUM Китай ведет подготовку к «высоко конфликтному» XXI веку и источник такой конфликтности находится не на Востоке. Об этом 8 мая написал в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков @Alexey_Pushkov/Twitter

«В Китае готовятся к высоко конфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден — и он находится не на Востоке», — отметил он в своем сообщении.

Также Пушков напомнил, что прежние империи стран Запада, начиная с Римской и заканчивая Британской, также с упорством делали попытки создать мир «под себя» и «похожий на себя», однако со временем понимали, что внешний мир сильнее их.

При этом российский сенатор уточнил, что США со своими союзниками недавно поняли это в Ираке, Сирии и Афганистане, из которого они «позорно и символично» сбежали, не сумев за 20 лет подломить эту страну «под себя» и вылепить ее «по своему образу и подобию».

«История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной нео-империи западных элит», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай будет и дальше продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией, повышая его уровень и масштабы.